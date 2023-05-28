الترقوي العمومي: 102 ألف وحدة سكنية متوقفة…وزير السكن يوضح

كشف وزير السكن و العمران و المدينة محمد طارق بلعريبي، في حوار خص به التلفزيون العمومي، أن 102 ألف وحدة سكنية من أصل 200 ألف وحدة سكنية في الترقوي العمومي متوقفة و تعرف مشاكل.

وأوضح طارق بلعريبي، أن سبب توقف مشاريع الترقوي العمومي يعود لـ الأوعية العقارية، المرقيين العقاريين و المكتتبين الذين لا يدفعون المستحقات.

وبين بلعريبي في حواره مع التلفزيون العمومي، انه يمكن التكفل ببعض المشاريع عن طريق وكالة عدل مضيفا أنها تمتلك الخبرة اللازمة في تسيير المشاريع بالإضافة لكونها في أريحية مالية، مؤكدا أنه سيتم التكفل بالبرامج التي تعرف مشاكل من طرف وكالة عدل بالتنسيق مع الولاة للخروج من هذا المشكل، كما قال أن صيغة الترقوي العمومي لم تجذب المرقيين العقاريين.

وبخصوص السكنات الريفية، أوضح وزير السكن أنها تعرف بدورها عدة مشاكل، قائلا أن 270 ألف إعانة لم تصل إلى المواطن بسبب البيروقراطية في مرحلة معينة سواء عقود التعميير او تاخر قوائم السكنات.

وقال الوزير أن الحل الوحيد للقضاء على هذه المشاكل يكمن في رقمنة هذه الصيغ السكنية و التي ستقوم الوزارة برقمنتها.

شرف الدين عبدالنور

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