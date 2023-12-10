التحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية

10 ديسمبر، 2023

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بالتحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب، إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة.

كما أمر الرئيس تبون بالمتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين.

و شدّد الرئيس عبد المجيد تبون، على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بتشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه.

و كلّف الرئيس تبون الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة، بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها.

شرف الدين عبد النور

10 ديسمبر، 2023

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