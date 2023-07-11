التحضير لعملية توزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل ضمن مواضيع الاجتماع التقني الذي ترأسه وزير السكن

ترأس اليوم وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقنيا خاصا بمحورين أساسيين، حول تحضير عملية توزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل فيما يخص سكنات البيع بالإيجار “عدل”، و كذا عدد المحلات التجارية التي تم تسويقها في ذات البرنامج، حسب ما كشفه بيان وزارة السكن.

و عرف الاجتماع حضور الإطارات المركزية للوزارة بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكذا المدراء الجهويين، حسب بيان الوزارة.

بعد عرض عدد السكنات المزمع الانتهاء من أشغالها قبل الفاتح نوفمبر المقبل، تم التطرق إلى مختلف البرامج التي تعرف عراقيل تقنية، حيث أسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة التنسيق ما بين كل من: المدير العام للسكن، والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للمدينة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وهذا بغية رفع كل العراقيل وبرمجة لقاءات مع المدراء الولائيين قصد ضمان استكمال المشاريع في آجالها، يضيف البيان.

كما تم التطرق في المحور الثاني إلى ملف المحلات التابعة لوكالة “عدل” والتي تم تسويقها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المراكز التجارية المبرمج تشييدها في الأحياء السكنية، أين وجّه الوزير تعليمات صارمة تقضي بضرورة الانتهاء من هذه المراكز التجارية على مستوى أحياء “عدل”، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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