التحضير لإطلاق الصكوك الإسلامية متقدم جدا

أكد خبراء و مسؤولون في القطاع البنكي، نجاح التجربة الجزائرية في مجال الصيرفة والصكوك الإسلامية، وذلك بعد ثلاث سنوات من إصدار الإطار التنظيمي الخاص بها.

وجاء ذلك خلال ندوة حول الصيرفة الاسلامية، نظمها المجلس الإسلامي الأعلى، بحضور رئيس المجلس، الشيخ أبو عبد الله غلام الله.

وأكد الاستاذ محمد بوجلال، عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير في المالية الإسلامية. أن مشروع الإطار التنظيمي الخاص بإطلاق الصكوك الإسلامية. باعتبارها أداة تمويل المؤسسات و الاقتصاد، يعرف نسبة “تقدم كبيرة جدا”.

وأوضح بوجلال أن المشروع يمر أولا عبر تعديل القانون التجاري الحالي تليه مرحلة إعداد مراسيم تنفيذية تخص تأطير وتنظيم هده الصيغة التمويلية البديلة والمطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

أما سعيد بويزري، عضو الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الإسلامية، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى. فأكد أن الجزائر سنت جملة من النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتقوية وتعزيز ومرافقة نشاط الصيرفة الإسلامية.

و بهذا الخصوص اشار الى الإعفاءات المقررة لصالح نشاط الصيرفة الإسلامية والتي تضمنتها قوانين المالية الصادرة في السنوات الأخيرة.

ودعا ذات المتحدث إلى رفع العقبات المسجلة والتي تتعلق أساسا بالجانب التنظيمي وفهم المصطلحات وبتأطير و تكوين المكلفين بالعمل في هذا المجال.

ومن جهته كد عبد الحميد بولودنين، مدير عام ببنك الجزائر، أن الصيرفة الإسلامية مقبلة على مزيد من التطور في الجزائر. لافتا إلى أن بنك الجزائر يعمل في الوقت الحالي على تطوير النظام البيئي لهذه الصناعة

وأوضح ذات المتحدث أن الأمر يتعلق بإعداد تنظيمات وتعليمات سيتم الإنتهاء منها قبل نهاية 2023. لاستحداث سوق نقدي بين البنوك يسمح للبنوك الناشطة في الصيرفة الإسلامية. والتي لها فائض في السيولة، أن تقرض بنوك أخرى تنقصها السيولة.

كما تجدر الاشارة الى أن بنك الجزائر يعمل على إعداد تنظيمات أخرى تخص الحوكمة الشرعية والرقابة الداخلية للبنوك والتدقيق الشرعي والنظام المحاسبي والإشرافي لنشاط الصيرفة الإسلامية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...