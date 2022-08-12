التحذير من درجات حرارة قياسية على 12 ولاية شمالية

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا من درجات حرارة مرتفعة ستسجل يومي السبت و الأحد تصل حتى 46 درجة مئوية على الولايات الشمالية.

وقالت مصالح الأرصاد الجوية, في نشرية جوية خاصة, أن درجات الحرارة المرتفعة ستشمل 12 ولاية شمالية, وهي عين تموشنت. وهران, مستغانم, تيبازة, الجزائر العاصمة وبومرداس حيث توقعت الارصاد الجوية تسجيل درجات حرارة بين 40 و42 درجة مئوية. يومي السبت والأحد., .

و توقعت ذات المصالح, تسجيل درجات حرارة بين 44 و 46 درجة مئوية. على كل من تلمسان, سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى في نفس الفترة.

ش.ن

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