التحذير من درجات حرارة قياسية على 12 ولاية شمالية

12 أغسطس، 2022

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا من درجات حرارة مرتفعة ستسجل يومي السبت و الأحد تصل حتى 46 درجة مئوية على الولايات الشمالية.

وقالت مصالح الأرصاد الجوية, في نشرية جوية خاصة, أن درجات الحرارة المرتفعة ستشمل 12 ولاية شمالية, وهي عين تموشنت. وهران, مستغانم, تيبازة, الجزائر العاصمة  وبومرداس حيث توقعت الارصاد الجوية تسجيل درجات حرارة بين 40 و42 درجة مئوية. يومي السبت والأحد., .

و توقعت  ذات المصالح,  تسجيل درجات حرارة بين 44 و 46 درجة مئوية. على كل من تلمسان, سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى  في نفس الفترة.

ش.ن

12 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تستهدف جنود الاحتلال بقطاعات المحبس و أم أدريكة وأوسرد

8 أغسطس، 2022

 وزارة الدفاع: حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا لفائدة سكان المناطق النائية بسيدي بلعباس

28 نوفمبر، 2020

حمداني يطالب بإعادة النظر في نظام دعم شعبة الحليب

12 يناير، 2021

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية المالي

6 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: