الفريق أول شنقريحة:التحديات التي تواجهها منطقتنا تتطلب منا العمل على التعاون للحد من العنــف والتــطرف

6 مايو، 2023

شارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة في أشغال الاجتماع الـ11 للجنة رؤساء الأركان والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا على مستوى النادي الوطني للجيش.

وألقى الفريق اول شنثقريحة كلمة أمام المشاركين نقل في مستهلها التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد قال فيها أن هذه الاجتماعات ستعطي دون شك دفعا قويا لقدرة إقليمنا من حيث الجاهزية والعملياتية وتعزيز مستوى التنسيق القائم بين بلداننا

واضاف الفريق أول شنقريحة بالقول: :”التحديات التي تواجهها منطقتنا تتطلب منا العمل على التعاون للحد من العنــف والتــطرف وجميع أشكال الجــ.. ريمة العابرة للحدود”

وتابع رئيس أركان الجيش قائلا:” لقد رافعت الجزائر من أجل تبني مقاربة إفريقية جديدة تتعلق بمكافحة الارهــ. اــ..ب ترتكز على محاربة الجماعات المسلحة والوقاية من كل أشكال الترطف”.

كما استرسل الفريق أول شنقريحة بالقول:” أود أن أذكر من جديد بالتزام الجزائر وعزيمة الجيش الوطني الشعبي على المضي قدما بآليانا الإقليمية ودعم كافة الجهود لاستباب الأمن والسلم دوليا قاريا وإقليميا”.

ليديا كبيش

6 مايو، 2023

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