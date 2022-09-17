التحاق أزيد من مليون و700 ألف طالب بمقاعد الجامعات 

17 سبتمبر، 2022
 يشرف اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، على افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2022-2023 من ولاية معسكر، حيث سيلتحق أزيد من مليون و700 ألف طالب جامعي بمقاعد الدراسة عبر الوطن.
وتم توظيف 2200 أستاذا جامعيا جديدا وتوفير أزيد من 45  ألف مقعدا بيداغوجيا جديدا و20 ألف و500 سريرا جديدا، تحسبا للدخول الجامعي الجديد
وأكد مدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي بلعربي ياسين،  انه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح الدخول الجامعي الجديد  في ظل المعطيات الصحية بعد استقرار الوضع الوبائي الذي فرض تطبيق بروتوكول صارم داخل المؤسسات الجامعية والمدارس العليا.
وأفاد بلعربي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى انه تم تلبية طلبات الطلبة الجدد بنسبة 70 بالمائة في اختياراتهم الثلاثة الأولى وتسجيل 340 ألف طالبا جديدا.
وللتذكير، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستشرف بلوغ 3 ملايين طالبا جامعيا آفاق سنة 2030 بالنظر لعدد الناجحين في شهادة البكالوريا سنويا.
رمزي أحمد توميات
17 سبتمبر، 2022

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