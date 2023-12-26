التجمع الوطني الديمقراطي يُثمّن خطاب الأمة الذي أقرّه رئيس الجمهورية سنويا

ثمّن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس الإثنين، في بيان له، التقليد السياسي الذي أقرّه رئيس الجمهورية سنويا، المتمثل في الخطاب الموجه للأمة أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه، و الذي جرى أمس بقصر الأمم، بنادي الصنوبر، بالعاصمة.

و قال الحزب في بيانه، “تابع التجمع الوطني الديمقراطي باهتمام خطاب رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون الموجه للأمة أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه هذا اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023. وإذ يثمن التجمع الوطني الديمقراطي هذا التقليد السياسي الذي أقرّه السيد رئيس الجمهورية سنويا، والذي يسمح للشعب الجزائري من الاطلاع على حصيلة السيد الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم”، فإنه يعبّر عن اعتزازه بالمكاسب والإنجازات التي حققتها الجزائر طوال الأربع سنوات الأخيرة، لاسيما الإصلاحات الدستورية والالتزام بالطابع الاجتماعي للدولة من خلال تعزيز المكاسب الاجتماعية بتدابير قوية على غرار مراجعة سلم الأجور وإعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة وإقرار منحة البطالة التي صانت كرامة ما يقارب مليوني شاب ومراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الموظفين، وحماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ عليها بالرغم من الأزمات الصحية والاقتصادية العالمية”.

و أضاف، “كما يثمن وفاء السيد رئيس الجمهورية بالتزاماته من أجل التأسيس لاقتصاد قوي يحرّر البلاد من تبعيتها للنفط، من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار وتدعيم إنشاء المؤسسات الناشئة وتعزيز الإنتاج الفلاحي والتوجه بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، فضلا عن المشاريع الكبرى المتعلقة بالاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية لاسيما الحديد والفوسفات وتثمينها عن طريق إنشاء مؤسسات اقتصادية تحويلية، وهو ما بدأ يعطي ثماره في الميدان من خلال الارتفاع المتوالي لصادراتنا خارج المحروقات”.

كما تابع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، “إنّ هذه المكاسب والإنجازات التي تضمنتها حصيلة السيد رئيس الجمهورية تجعلنا نعتز بخيارنا في التجمع الوطني الديمقراطي الوقوف بثبات إلى جنب مؤسسات الجمهورية والالتفاف القوي حولها قصد صون أمن واستقرار بلادنا والحفاظ على مكتسباتها ومواصلة نهجها في طريق النمو والتطور والازدهار، كما تجعلنا نعتز ونؤكد دعمنا المطلق لمواقف الدبلوماسية الجزائرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية لنصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصحراوية، وهي مواقف نابعة من عقيدة الشعب الجزائري المستمدة من ثورة الفاتح نوفمبر 1954”.

شرف الدين عبد النور

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