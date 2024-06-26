التبليغ تمّ عبر الفايسبوك: شرطة البليدة توقف مسبوق وتحجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الأمن الحضري بني تامو بأمن دائرة وادي العلايق لأمن ولاية البليدة، من الإطاحة بشخص مشتبه فيه، يبلغ من العمر (46) سنة، مسبوق قضائيا، ينحدر من ولاية البليدة، ينشط في ترويج المخدرات مع حجز كمية من المؤثرات العقلية، حسب ما أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية البليدة الذي أوضح أنّ اعلملية تُعدّ استمرارا للمجهودات المبذولة في مجال محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح ذات المصدر أنّ العملية جاءت بناءً على تبليغ لأحد المواطنين عبر الماسنجر الخاص بالموقع الرسمي لفا يسبوك “شرطة البليدة” يفيد عن قيام أحد المسبوقين قضائيا، ببيع و ترويج المؤثرات العقلية على مستوى مقر سكناه، حيث لوحظ تردد العديد من الأشخاص عليه من أجل شراء هاته المادة.

سطّرت الضبطية رفقة عناصرها، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، خطة أمنية وتمّ تكليف عناصر المصلحة لتكثيف الأبحاث والتحريات لغرض تحديد هوية المشتبه فيه مع تحديد نمط مزاولته لهذا النشاط غير المشروع، لغرض إحباطه.

وكشف البيان أنّ عملية الترصد للمشتبه فيه ليلا أسفرت عن توقيفه على مستوى أحد أحياء مدينة بني تامو، كما أن تنفيذ إذن تفتيش المشتبه فيه أفضى إلى ضبط كمية من المؤثرات العقلية على مستوى إحدى الغرف.

العملية أسفرت على حجز وضبط كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 84 قرص من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 2500دج، سكين من الحجم الصغير يستعمل في تقطيع المؤثرات العقلية، حسب ذات بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية البليدة الذي خلص أنّه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة القضائية المختصة، عن قضية حيــازة مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية قصد عرضها على الغير بطريقة غير مشروعة مع العود.

كوثر غريبي