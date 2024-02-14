التأكيد على ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين الجزائر و تركيا

التأكيد على ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين الجزائر و تركيا

إستقبل الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، اليوم، بمقر الوزارة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير، فؤاد أوكتاي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سفير جمهورية تركيا بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوكيلماز.

و استعرض الطرفان خلال اللّقاء، حسب بيان وزارة التجارة، التعاون الثنائي القائم بين البلدين، وسبل توسيعها إلى مجالات أخرى.

وفي هذا السياق، أكد الوزير زيتوني، على ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين البلدين إلى علاقات استثمارية، في إطار المضي نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي وضعها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

من جهته، أشاد فؤاد أوكتاي، بتطور التبادلات التجارية بين البلدين، وكذا تزايد حجم الإستثمارات التركية بالجزائر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...