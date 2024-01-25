التأكيد على أهمية تكثيف التعاون الجزائري العماني في مجال الاستثمار و الطاقة و التعليم العالي

التأكيد على أهمية تكثيف التعاون الجزائري العماني في مجال الاستثمار و الطاقة و التعليم العالي

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، سيف بن ناصر بن راشد البداعي، سفير سلطنة عمان بالجزائر.

وأعرب الجانبان حسب بيان مصالح الوزير الأول، عن ارتياحهما لعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الجزائر وسلطنة عمان، وحرص قائدا البلدين على تعزيزها المستمر في كافة المجالات.

كما أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون الثنائي خاصة في مجال الاستثمار والطاقة بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

شرف الدين عبد النور

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