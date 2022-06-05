ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 05 جوان 2022، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ومشروع قانون حول شروط وكيفيات منح الامتياز، لإنجاز مشاريع استثمارية، ومتابعة مدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات جديدة، لتحلية مياه البحر، ومشروع إنشاء بنك الإسكان، وفتح وكالات بنكية في الخارج، ولا سيّما في الدول الإفريقية، بالإضافة إلى عرض خاص بزيارة السيد الرئيس إلى جمهوريتَيْ تركيا وإيطاليا.

بعد الاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي، خلال الأسبوعين الاخيرين، أسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات، والتوجيهات والأوامر التالية:

أولا: بخصوص مشروع القانون، المتعلق بالنشاط السمعي البصري:

ـ أكد السيد الرئيس على أهمية مشروع قانون نشاط السمعي البصري، ودوره في ترقية الممارسة الإعلامية، في إطار حرية التعبير، بما يخدم الوطن والمواطن، بالابتعاد عن الأساليب غير المهنية، في نقل الواقع، والتوجه نحو الاحترافية.

– تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل الإعلام الوطنية، وضمان استجابتها لمقتضيات الاحترافية، خاصة في ما يتعلق بمعالجة، القضايا المتخصصة أو الاستقصائية.

– استكمال إعداد مشروع القانون الإطار، المتعلق بالإعلام، ومشروع القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.

ثانيا: بخصوص شروط وكيفيات منح الامتياز، على الأراضي التابعة، للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

أكد السيد الرئيس على ما يلي:

مواصلة إثراء المشروع المقترح، من أجل تحديد طبيعة العلاقة، بين مصالح الدولة والوكالات العقارية، المزمع إنشاؤها، لمنح وتسيير العقار الاقتصادي، بمختلف أنواعه.

– منح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر، التي تشكل محفظتها العقارية.

تحرير كلّي لمسار المشاريع الاستثمارية، من المنظومة البيروقراطية.

– اعتماد منطق تجاري بحت، في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي.

ثالثا: بخصوص مشروع إنشاء بنك الإسكان وفتح وكالات بنكية بالخارج:

-وجه السيد الرئيس وزير المالية، بإعداد النص القانوني، في أجل، أقصاه شهر واحد لإنشاء بنك الإسكان.

التحضير للمرحلة الانتقالية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن، من أجل إطلاق فعلي لبنك الإسكان.

-وافق مجلس الوزراء على استراتيجية فتح الوكالات البنكية، بالخارج، لا سيّما في الدول الإفريقية.

رابعا: بخصوص مدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات جديدة، لتحلية مياه البحر:

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية، الحكومة، بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية، غير التقليدية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، في الآجال المحددة، بما يسمح تحسين تزويد المواطنين، بالماء الشروب، لا سيّما، ونحن على أبواب موسم الحرّ.

خامسا: بخصوص قطاع النقل:

وافق مجلس الوزراء على مشروع صفقتين، بالتراضي البسيط، بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات، في السكك الحديدية ومجمّعين، لشركات عمومية وطنية، لإنجاز أشغال خط السكك الحديدية خنشلة ـ عين البيضاء (بولاية أم البواقي).

وقبل اختتام الاجتماع، تم التطرق إلى انشغال حجاجنا الميامين، المتعلق بارتفاع تكاليف الحج، لهذا الموسم، بسبب الظروف الاقتصادية الدولية، حيث وافق مجلس الوزراء، على دعم تذكرة سفر الحجاج، إلى البقاع المقدسة، وذلك بخفض سعرها بـ 100 ألف دينار، كما أسدى السيد الرئيس تعليماته، لوزير النقل بتعويض الحجاج، الذين دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف الإجمالية للحج.

وفي الأخير صادق مجلس الوزراء، على عدد الاتفاقيات والقرارات الفردية، المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهامّ، في وظائف عليا في الدولة.

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