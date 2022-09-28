البيان الكامل لاجتماع الحكومة لهذا الأربعاء 28 سبتمبر 2022

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 28 سبتمبر 2022، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:

في مجال الدفاع الوطني:

درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71 ــ 28 الـمؤرخ في 22 أفريل 1971، الـمتضمن قانون القضاء العسكري، تحسباً لعرضه خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

في مجال العمل:

درست الحكومـة مشروعاً تمهيدياً لقانون بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتعلّق بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها.

يتضمن مشروع هذا النص الـمبادئ والقواعد الـمرتبطة بــ: الحرية النقابية؛ وحماية الحق النقابي؛ والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، و يرمي إلى إرساء بيئة اجتماعية تُمنح فيها الأفضلية للتسوية الودية و التشاور قبل حدوث النزاعات مع تعزيز الإصغاء والحوار.

وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، سيتم دراسة هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

في مجال الصحة:

استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الصحة حول إنجاز مستشفى جزائري ــ قطري بسعة 400 سرير، يستوفي الـمعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والـمناجمت.

ويندرج هذا الـمشروع في إطار التعاون الثنائي مع دولة قطر ويأتي تبعاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الـمسداة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 11 سبتمبر 2022.

في مجال النقل:

قدّم وزير النقل عرضا حول وضعية الـموانئ وتقييم نشاط مختلف الـمتدخلين على مستواها.

وقد تم خلال هذه الـمداخلة استعراض مجمل الـمشاكل والاختلالات التي تمت مواجهتها، كما تم اقتراح جملة من التدابير قصد رفع كل العوائق على نحو يتيح تسييراً متناسقا وأمثل على مستوى مختلف المنشآت الـمينائية.

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