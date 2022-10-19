البيان الكامل لاجتماع الحكومة لهذا الأربعاء 19 أكتوبر 2022

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 19 أكتوبر 2022، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:

في مجال العدل:

قدّم وزير العدل، حافظ الأختام مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء.

ويندرج مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محلّ القانون العضوي رقم 04 ــ 11 الـمؤرخ في 06 سبتمبر 2004، في إطار تكييف القانون الأساسي للقضاء مع فحوى وروح الـمراجعة الدستورية للفاتح نوفمبر 2020، الذي كرّس التزام السيد رئيس الجمهورية بتثمين سلك القضاة وترقية قانونهم الأساسي والحفاظ على استقلاليتهم وذلك في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة.

وبهذا الشأن، يكرّس مشروع هذا القانون العضوي الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للقضاء على كافة الـمسائل الـمهنية والتأديبية الـمتعلقة بالقاضي، ويحدّد حقوقه وواجباته، وكذا تنظيم مساره الـمهني وسيره.

وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

في مجال السياحة والصناعة التقليدية:

قدّم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل الـمرسوم رقم 88 ــ 232 الـمؤرخ في 5 نوفمبر 1988، المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار تحيين وتحديث البيانات المتعلقة بالعقار السياحي وذلك حرصا على تثمين والحفاظ على الطابع السياحي لمناطق التوسع والـمواقع السياحية.

كما أنّ اعتماد هذا المشروع سيسمح باستكمال الترسانة القانونية الـخاصّة بالمناطق سالفة الذكر ومن ثمّة، توفير الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار السياحي.

في مجال الاحتفالات الـمخلدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني في أول نوفمبر 1954:

استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الـمجاهدين وذوي الحقوق حول برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ68 لاندلاع ثورة التحرير الوطني في أول نوفمبر 1954.

وبهذا الشأن، من المقرّر القيام بعدّة نشاطات لفائدة الـمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وكذا تنظيم عروض تاريخية على غرار الـملحمة الكبرى “ألا فاشهدوا” وبداية تصوير فيلم قائد الولاية السادسة التاريخية، العقيد سي الحواس.

وفي هذا الإطار ذاته، قدّمت وزيرة الثقافة والفنون عرضا حول برنامج التنشيط الثقافي الـمرتقب بهذه الـمناسبة وكذا تكريم فناني فرقة جبهة التحرير الوطني.

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