البنك الوطني يوقّع إتفاقيتي شراكة مع شركتين للتأمين في إطار تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية

البنك الوطني يوقّع إتفاقيتي شراكة مع شركتين للتأمين في إطار تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية

أعلن البنك الوطني الجزائري، عن توقيع إتفاقيتي شراكة مع شركتي التأمين “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي” و”الجزاير تكافل”. في إطار تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية وتسويق منتجاته وخدماته الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية.

وأوضح بيان للبنك، أن هذه الإتفاقية الأولى المبرمة مع “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي” تخص التأمين على الأشخاص. بينما تخص الإتفاقية الثانية الموقعة مع “الجزاير تكافل” التأمين على الممتلكات.

وتندرج هذه الخطوة في سياق إستراتيجية البنك الوطني الجزائري الهادفة إلى تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية. وكذا تنويع واثراء المنتجات والخدمات المقدمة لزبائنه. بما في ذلك منتجات التأمين البنكي

وحسب نص البيان، فقد ترأس مراسم التوقيع التي جرت بمقر المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري، المدير العام للبنك محمد لمين لبو. والمدير العام لالجزائر المتحدة للتأمين التكافلي.

بالإضافة إلى شكيب القاسمي الحسني والرئيس المدير العام للجزاير تكافل” زيان بوزيان محفوظ. بحضور رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك أمينة عثامنية ومجموعة من الإطارات السامية للمؤسسات الثلاث.

رمزي أحمد توميات

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