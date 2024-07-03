البنك الدولي يصنّف الجزائر ضمن الدول دخل الفرد فيها يعتبر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل

البنك الدولي يصنّف الجزائر ضمن الدول دخل الفرد فيها يعتبر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل

صنّف البنك الدولي الجزائر ضمن الدول التي يعتبر دخل الفرد فيها ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

ووضع البنك الدولي الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل رفقة 6 دول إفريقية أخرى هي ليبيا، افريقيا الجنوبية، ناميبيا، بوتسوانا، الغابون وغينيا الاستوائية.

ولفت البنك الدولي أنّ الصحراء الغربية جائت من الدول التي لا تتوفر حولها معلومات، وهذا لعذم تمتّع الصحراء الغربية بالاستقلال باعتبارها آخر مستعمرة في افريقيا لا تزال تقع تحت الاستعمار المغربي.

ش.ن