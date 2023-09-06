البليدة:حريق بسوق بباب الرحبة يتسبب في خسائر مادية كبيرة قبل إخماده

6 سبتمبر، 2023
البليدة:حريق بسوق بباب الرحبة يتسبب في خسائر مادية كبيرة قبل إخماده

شبّ فجر اليوم حريق بسوق الشهيد محمد  قصاب “باب الرحبة” ببلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة، نتج عنه إتلاف 200 طاولة عرض بمحيط السوق، قبل أن يتم  إخماده، حسب ما كشفته مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المدير المحلي للحماية المدنية، أن وحدة الحماية المدنية لأولاد يعيش تدخلت على الساعة 4 صباحا و55 دقيقة (04:55) بتدعيم من مختلف وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة والوحدة الوطنية للتدريب  والتدخل بالدار البيضاء، من أجل إخماد حريق بسوق “الشهيد محمد قصاب”، مضيفا أن  الحريق أتى قبل إخماده كليا على 200 طاولة عرض كان أصحابها ينشطون بمحيط  السوق.

و قال ذات المسؤول أنه “تمت السيطرة على الحريق والتحكم فيه ومنع انتشاره إلى  المحلات التجارية”، علما ان السوق يضم أزيد من 500 محل تجاري بالإضافة إلى  عدد كبير من طاولات عرض السلع بمحيطه، مشيرا إلى عدم تسجيل أية خسائر بشرية.

و تم تسخير لهذه العملية، 17 شاحنة إطفاء وسيارتين إسعاف و 4  شاحنات من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و 53 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 4 شاحنات لحدائق متيجة، يضيف المصدر ذاته.

وفور نشوب الحريق، تنقّل الأمين العام المكلف بتسيير شؤون الولاية إلى عين  المكان، حيث طمأن أصحاب الطاولات باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة وتحسين وضعية السوق الذي يشهد توافدا يوميا كبيرا  للمواطنين من مختلف ولايات الوطن.

شرف الدين عبد النور

6 سبتمبر، 2023

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