البطولة الوطنية لنصف الماراثون 2024.. “زكريا بوجلطية” يحسم اللقب عند الرجال و” مليكة بن دربال ” عند السيدات

البطولة الوطنية لنصف الماراثون 2024.. “زكريا بوجلطية” يحسم اللقب عند الرجال و” مليكة بن دربال ” عند السيدات

فاز العداء “زكريا بوجلطية” بلقب البطولة الوطنية لنصف الماراثون “مادا عبد المجيد “21كلم، الذي أجريت صبيحة الجمعة، بولاية تيبازة، عبر الخط الرابط بين: المحطة البرية لدائرة بواسماعيل، وصولا إلى مركب “السات” السياحي.

وجاء تنظيم البطولة الوطنية من قبل الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى ومديرية الشباب والرياضة للولاية، والرابطة الولائية للعبة، حيث عرفت مشاركة، فاقت الـ 500 عداء وعداءة من مختلف النوادي والفرق الوطنية.

وحسم ابن ولاية الشلف، وعداء فريق “بلعباس”، اللقب بعدما أكمل السباق متصدرا بتوقيت زمنه 1سا 04د و47ثا، متقدما منافسيه “بن يامينة” من فريق بودواو، و”حمزة يوسفي” من المنتخب العسكري، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وصرح العداء “زكريا بوجلطية”، بعد السباق “لشرشال نيوز”: “أشكر ولاية تيبازة على هذا التنظيم، وضعت الفوز بالبطولة نصب عيني منذ بداية الموسم، وعرفت كيفية تسيير السباق.. المسار كان جميلا، ورغم المنافسة القوية فزت بأريحية، وأتمنى الاحتفاظ باللقب، وهدفي رفع الراية والوطني في بطولة العالم.”

من جانبها، وعند السيدات، حسمت عداءة فريق الحماية المدنية، “بن دربال مليكة” المركز الأول محققة زمن قدره 1سا 14د 47ثا، ، فيما حلت “حليمة بوغازي” في الوصافة و”نوال عباس” ثالثة الترتيب.



وفي تصريح خاص “لشرشال نيوز”، أكدت “نوال عباس”: عداءة “أولمبيك برج بوعريريج”: الحمد احرزت المركز الثالث وأنا سعيدة بمركزي.. السباق كان جيدا ورائعا وان شاء سنعود المرة المقبلة”.

أما حسب الفرق، فتوج عند الرجال فريق “بن عكنون” بلقب البطولة، محققا زمنا إجماليا قدره 03سا،18د،16ثا، متبوعا بتشكيلة “المنتخب العسكري”، بزمن إجمالي 03سا،21د،47ثا، وفريق “شباب بلوزداد”، بزمن إجمالي قدره 03سا،28د،15ثا.

في حين نالت سيدات “الحماية المدنية” الريادة، بعدما أنهينا السباق بزمن إجمالي 04سا،12د،33ثا، متقدمات على نظيراتهن من “برج بوعريريج” اللواتي حققن زما إجماليا قدره24سا،13د،54ثا، فيما جاءت ممثلات الأمن الوطني في المركز الثالث بزمن إجمالي قدره 05سا،36د،02ثا.

وبعد السباق، صرح مدير تنظيم السباق، السيد: “جلول ميشاليخ”، “لشرشال نيوز”: “سعداء بتنظيم مثل هذه الأحداث، ونمتلك الخبرة في تنظيم السباقات الكبرى، خاصة وأنها المرة الثانية على التوالي التي ننظم فيها البطولة الوطنية لنصف الماراثون على هذا المسلك، وقبلها كنا قد نظمها سباق الماراثون.. لقد وفرنا كل الظروف من أجل إنجاح المنافسة”.

محمد حسام مروش

-النتائج الكاملة للسباق:

-النتائج عند الرجال:

1-بوجلطية زكريا: 01سا،04د،47ثا. (ولاية الشلف).

2-بن يامينة بلال: 01سا،04د،55ثا. (بن عكنون).

3-حمزة يوسفي: 01سا،04د،58ثا. (المنتخب العسكري).

-النتائج عند السيدات:

1-بن دربال مليكة: 01سا 14.37سا. (الحماية المدنية).

2-حليمة بوغازي: 01سا،18د،16ثا. (الجزائر العاصمة).

3- نوال عباس:01سا،20د 39ثا. (أولمبيك برج بوعريريج).

-وحسب الفرق:

-رجال:

-نادي بن عكون، زمن إجمالي (03سا،18د،16ثا).

-المنتخب العسكري، زمن إجمالي (03سا،21د،47ثا).

-شباب بلوزداد، زمن إجمالي (03سا،28د،15ثا).

-سيدات:

1- فريق الحماية المدنية. زمن إجمالي (04سا،12د،33ثا).

2- برج بوعريريج. زمن إجمالي (04سا،13د،54ثا).

3-فريق الأمن الوطني. زمن إجمالي (05سا،36د،02ثا).