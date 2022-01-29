البروفيسور مهياوي:أوميكرون لم يتسبب في أي حالة وفاة في الجزائر

أكد عضو اللجنة العلمية البروفيسور رياض مهياوي أنه رغم انتشار سلالة أوميكرون الكبير و بدء سيطرته على دالتا فإنه إلى حد الآن لم يتسبب في أي وفاة في الجزائر .

وأشار البروفيسور مهياوي في تصريحات صحفية إلى أن جميع حالات الوفاة المسجلة تتعلق بمرضى أصيبو بفيروس دالتا، مبرزا أن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة منذ يومين.

وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث: أن الأمر سيكون مطمئنا اذا استمر هذا النسق لما يقارب أسبوعا آخرا، وبذلك تكون الجزائر قد بلغت ذروة الموجة الرابعة التي سيطرت عليها سلالة أوميكرون”.

وتابع مهياوي قائلا :” أن الموجة الرابعة كانت اخف ضررا من الموجات السابقة، بحيث أن الاعراض وطبيعة الاصابات لم تستدعي الاستفاء”.

كما أعلن عضو لجنة رصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر عن وجود 600 حالة استشفاء معظمها مصابة بسلالة دلتا، ولم تتلقى لقاح كورونا.

رمزي أحمد توميات

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