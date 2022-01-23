البروفيسور صنهاجي: نعيش وضعية وبائية مستعجلة

قال اليوم الأحد، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي أن :” الوضع الوبائي الذي تعيشه الجزائر بالحالة المستعجلة”.

وأورد صنهاجي لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى أن المتحور دلتا هو الفيروس المسيطر، لكن سرعة انتشار أوميكرون عقدت الأمور، مضيفا بالقول:”أن المعطيات المقدمة من طرف وزارة الصحة والتي سجلت أعداد كبيرة من الحالات في الفترة الأخيرة تبرهن أننا في التصاعد المتسارع والأخطر وفي قلب الموجة الرابعة”.

وأوضح ذات المتحدث أن التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من الفيروس هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى الوضعية التي نعيشها.

كما دعا البروفسور إلى ضرورة تكثيف حملات التلقيح حاليا لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتعزيز المناعة الجماعية. والتمكن من مجابهة المرض، لاسيما مع المنحى التصاعدي الذي يشهده المتحور “أوميكرون”.

وأكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي على أن التلقيح هو السلاح الوحيد لقطع طريق دلتا، فهو المشكل الكبير ومنه يمكن أن يتطور متحور آخر أخطر.

ليديا كبيش

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