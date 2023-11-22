البروفيسور دواغي: 90 بالمائة من حالات مرض الانسداد الرئوي المزمن سببها التبغ والتدخين

شدد رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الربو والحساسية والمناعة العيادية البروفيسور حبيب دواغي. على ضرورة تقديم أدنى حد من النصائح من طرف الممارسين العامين لمرضاهم المدخنين. قصد تحسيسهم حول أضرار التدخين.

وأوضح دواغي، أنه خلال فترة التكوين، يتم تعليم كل طبيب عام الالتزام بتقديم الحد الأدنى من النصائح للمرضى المدخنين. حتى وإن كان هؤلاء لا يستشيرون حول مشكلة رئوية، و هذا بهدف توعيتهم حول مخاطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن أو سرطان الرئة.

و جاء ذلك على هامش لقاء حول إحياء اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن 21 نوفمبر، حيث كشف البروفيسور أن 90 بالمائة من حالات مرض الإنسداد الرئوي المزمن سببها التبغ و التدخين. و هو أيضا السبب في غالبية حالات الإصابة بسرطان الرئة لدى الرجال.

كما أشار ذات المتحدث إلى مخاطر التدخين السلبي الذي يوصى بشأنه بتطبيق صفر تسامح سواءً داخل الأسرة لحماية الأطفال أو في أوساط العمل الأخرى داعيا إلى إجراء تحقيقات حول هذا الوباء لتحديد النطاق الحالي لتعاطي التبغ.

هذا ويعتبر مرض الانسداد الرئوي المزمن مرض رئوي شائع يقلل من تدفق الهواء و يسبب مشاكل في التنفس. و يسمى أيضا “انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن”.

كما يتسبب هذا المرض في إفرازات يمكن أن تضرّ بالرئتين أو تسدهما. و يتجلى مرض الانسداد الرئوي المزمن في سعال (يكون أحيانا مع إفراز مخاطي). وصعوبة في التنفس و صفير عند التنفس و التعب أيضا

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...