قال اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة البروفسور، كمال جنوحات أن :”الجزائريين اكتسبوا مناعة جماعية بفضل المتحور أوميكرون الذي أصاب أزيد من 93 بالمائة من الجزائريين حسب الدراسة التي أقيمت على مستوى مستشفى الرويبة”،​​​​​.

وطمأن جنوحات في حديث خص به الإذاعة الوطنية بأن وباء كورونا في طريقه إلى الزوال، مشيرا إلى أنه ومنذ حوالي أكثر من شهر تشهد الجزائر انخفاضا محسوسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأصبحت الحالات شبه منعدمة.

وأعرب ذات المتحدث، عن استغرابه لموقف بعض الدول الأوروبية التي لا تزال تصنف الجزائر في الخانة البرتقالية رغم تحسن الوضعية الوبائية مقارنة ببعض الدول الأخرى

وأوضح رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة انه على عكس ما كان متداولا فإن المتحورات التي ظهرت في بعض البلدان خاصة الأوروبية لا تستدعي القلق ولا تشكل خطرا وهو ما يجعلنا مطمئنين بأن هذا الوباء في طريقه إلى الزوال بالجزائر وعبر جميع أنحاء العالم

كما افاد جنوحات أنه لا يتوقع حدوث موجة خامسة خاصة وأن المناعة الجماعية التي تم اكتسابها بطريقة طبيعية سيبقى مفعولها سائر لأزيد من 6 أشهر مقارنة بمناعة اللقاح التي لديها مفعول لمدة 4 أشهر فقط”.

رغم ذلك يجب علينا أخذ العبرة بخصوص ما حدث خلال الموجات الفارطة من خلال التأهب لأي طارئ، يضيف ذات البروفيسور.

ليديا كبيش

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