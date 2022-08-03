البروفيسور أخاموك: الجزائر في بداية الموجة الخامسة لوباء كورونا

أكد اليوم الأربعاء، عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور إلياس أخاموك، أن الحالات المصرح بها لوباء كورونا هي تلك المؤكدة عن طريق تحليل الـ PCR، لافتا إلى أن الوباء لم ينته بعد.

وأوضح أخاموك في تصريح لقناة “النهار” أن الوباء لم ينته بعد والجزائر في بداية الموجة الخامسة، مشيرا إلى أن اندثار الوباء يكون على سنوات، كما أن الإختفاء يكون تدريجيا.

وأضاف ذات المتحدث، بالقول :”غير أن الأعداد المرتفعة في بلدان أخرى من العالم مع خطر تواجد متحورات جديدة سيكون خطر التفشي في الجزائر مؤكدا لأن القضية عالمية”، مبرزا أن البلاد في بداية الموجة الخامسة.

كما كشف عضو اللجنة العلمية، أن هذه الأخيرة تعقد إجتماعات دورية لتشخيص الوضعية الوبائية. مضيفا أن أرقام الإصابات في ارتفاع مستمر.

وشدد البروفيسور أخاموك على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية الاسبقة على غرار التلقيح وتهوية الأماكن المغلقة وارتداء الكمامة. لأن الهدف حاليا هو ليس تفادي الموجة وانما التقليل من خطورتها.

ليديا كبيش

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