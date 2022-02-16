البرلمان العربي يشيد بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك

16 فبراير، 2022

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك، أين أكد أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهدت مسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، مما عزز من موقعها الحيوي في الوطن العربي.

وحسب بيان للبرلمان العربي، فإن هذه المسيرة تأتي في إطار بناء جزائر جديدة قوية آمنة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من آمال وتطلعات.

و جاءت هذه التصريحات خلال استقبال رئيس البرلمان العربي سفير الجزائر لدى مصر حميد شبيرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء دعم العمل العربي المشترك والمواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

و يتطلع صاحب رئيس البرلمان العربي لنجاح القمة العربية المرتقبة التي ستستضيفها الجزائر، باعتبارها قمة جامعة شاملة تعزز من مسيرة العمل العربي المشترك نحو التكامل والتعاضد وضمانة أمن واستقرار المنطقة.

ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

عرابي يؤكد:  المغرب لا يفهم مصطلح عدم التدخل

28 أبريل، 2021
Photo of رئيس الجمهورية يشارك في الدورة العادية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم غد

رئيس الجمهورية يشارك في الدورة العادية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم غد

21 سبتمبر، 2020
Photo of تبون يجري اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد

تبون يجري اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد

1 أغسطس، 2021
Photo of تسجيل 265 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة

تسجيل 265 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة

5 فبراير، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: