البرلمان العربي يشيد بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك، أين أكد أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهدت مسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، مما عزز من موقعها الحيوي في الوطن العربي.

وحسب بيان للبرلمان العربي، فإن هذه المسيرة تأتي في إطار بناء جزائر جديدة قوية آمنة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من آمال وتطلعات.

و جاءت هذه التصريحات خلال استقبال رئيس البرلمان العربي سفير الجزائر لدى مصر حميد شبيرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء دعم العمل العربي المشترك والمواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

و يتطلع صاحب رئيس البرلمان العربي لنجاح القمة العربية المرتقبة التي ستستضيفها الجزائر، باعتبارها قمة جامعة شاملة تعزز من مسيرة العمل العربي المشترك نحو التكامل والتعاضد وضمانة أمن واستقرار المنطقة.

ليديا كبيش

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