البرلمان الجزائري يظفر بمنصب نيابة رئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

16 مارس، 2024

ظفر البرلمان الجزائري ممثلا بنائب رئيس مجلس الأمة، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، أحمد خرشي، بمنصب نيابة رئاسة اللجنة بإسم المجموعة الجيوسياسية الافريقية.

وأصبح بذلك، أول برلماني جزائري يشغل هذا المنصب، في الهيئة الإدارية للاتحاد، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وتمت هذه التزكية، خلال اجتماع نظمته المجموعة الجيوسياسية الافريقية للاتحاد البرلماني الدولي. والتي يرأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن

ومن أبرز مهام هذه الهيئة اقتراح الاستراتيجية الخماسية للإتحاد. ووضع برنامج وميزانية الاتحاد. وكذا مراجعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي.

رمزي أحمد توميات

16 مارس، 2024

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