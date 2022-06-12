اكد المشاركون في الندوة التضامنية مع الشعب الصحراوي, التي احتضنها البرلمان البريطاني يوم الاربعاء الماضي، على ضرورة التعاون من اجل الضغط على الاحتلال المغربي للانصياع للشرعية الدولية ، وايصال صوت الشعب الصحراوي المحتل في حقه في تقرير مصيره.

حضر الندوة التي كانت بعنوان”حق تقرير المصير و الاستقلال للشعب الصحراوي” نواب من الممكلة المتحدة ودبلوماسيون صحراوييون واعضاء حركة التضامن ونشطاء حقوقيون من الاراضي الصحراوية المحتلة.

حيث تم افتتاح اشغال الندوة بمداخلة من الناشطة الامريكية روث ماگدونو،والتي شاركت من خلالها تجربتها التي دامت لمدة 3 اشهر على الاراضي الصحراوية المحتلة برفقة الناشطة الحقوقية الصحراوية سيدا ابراهيم ، والتي وجهت بصددها نداء عاجل لحماية حقوق الانسان على الاراضي المحتلة بسبب انتهاكات الاحتلال المغربي وعمليات القمع المتكررة.

وفي مداخلة للناشطة البريطانية، التي من جهتها ايضا عبرت عن تجربتها في الاراضي الصحراوية ومعاناة الشعب في مخيمات اللاجئين وظروف العيش الصعبة فيها.

ومن جانبه تحدث عضو الجمعية البريطانية عن تجربته في متابعة كفاح الصحراويين وصمودهم في وجه الاحتلال المغربي ،كما دعا الى ضرورة اجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وهذا ما دعا اليه مجلس الامن.

كما اشار الناشطون الصحراويون عن ازمة حقوق الانسان في الاراضي المحتلة وهذا ما اشار اليه ممثل جبهة البوليساريو ابي بشراي البشيرالذي حمل المجتمع الدولي مسؤولية غض البصر عن القضية الصحراوية وعدم محاسبة الاحتلال المغربي الذي قام بخرق عملية وقف اطلاق النار وتملصه من التزاماته الدولية.

وفي ختام الندوة اشاد ممثل جبهة البلوليساريو بمجهودات البرلمان البريطاني وحركة التضامن من اجل السعي لاستقلال الشعب الصحراوي وحقه في تقريير مصيره بعيدا عن الاضطهاد والقمع من قوات الاحتلال المغربي

احلام بوشارب

معجب بهذه: إعجاب تحميل...