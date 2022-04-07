البرلمان الإسباني يصوت على مبادرة تدعو لتصحيح موقف سانشيز من النزاع في الصحراء الغربية

البرلمان الإسباني يصوت على مبادرة تدعو لتصحيح موقف سانشيز من النزاع في الصحراء الغربية

يصوت اليوم الخميس البرلمان الإسباني على اقتراح تقدمت به ثلاث كتل سياسية تنتقد فيه بشدة المنعطف احادي الجانب وغير القانوني”د الذي اتخذه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية، والذي يستدعي تصحيح هذا الموقف والتأكيد على قرارات لأمم المتحدة بهذا الشأن الداعية الى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن تقارير إعلامية اسبانية أن كلا من حزب “بوديموس” (“نستطيع”) وحزب “اليسار الجمهوري لكتالونيا”، إلى جانب تحالف “بيلدو” (تجمع بلاد الباسك)، تقدموا بإقتراح أمام مجلس النواب ينتقدون من خلاله موقف سانشيز “أحادي الجانب” ويدعون فيه إلى تصحيح الموقف الإسباني الرسمي الجديد مع التشديد على ضرورة التأكيد على قرارات الأمم المتحدة الداعمة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي .

وجاء في مسودة هذا المقترح أنه:” ينتقد الشركاء قرار دعم خطة ما يسمى الحكم الذاتي للصحراء الغربية دون التشاور مع أي من الكتل السياسية في مجلس النواب والتي جاءت مخالفة لرأي الأغلبية في المجلس من جهة ومعارضة للشرعية الدولية المتمثلة في دعم قرارات لأمم المتحدة والبعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”.

وأشارت التكتلات إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب دبلوماسية غير محسوبة مع المغرب وكذا جبهة البوليساريو،

ويتزامن هذا التصويت مع الزيارة التي يقوم بها سانشيز رفقة وزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس إلى المملكة المغربية الخميس، وهي الزيارة التي لم تحظ بدعم أي حزب في الكونغرس، الذي يرى أنها تكريس لخيانة مدريد للشعب الصحراوي .

رمزي أحمد توميات

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