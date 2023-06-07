البرامج التكميلية للتنمية في ولايتي تيسمسيلت و الجلفة محور اجتماع الحكومة

تناولت الحكومة خلال اجتماع لها اليوم الأربعاء موضوع البرامج التكميلية للتنمية في كل من ولايتي تيسمسيلت و الجلفة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و فيما يخص ولاية تيسمسيلت، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المشاريع التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، تندرج في إطار تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية المخصّص لولاية تيسمسيلت، الذي أقرّه رئيس الجمهورية، يضيف البيان.

أما فيما يخص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية الجلفة فقد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول البرنامج التكميلي للتنمية الخاص بالولاية. و يأتي هذا البرنامج التكميلي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

و تمحور العرض أساسا حسب ذات البيان، حول المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للولاية والمقاربة التشاركية التي تم اتباعها عند إعداد مشروع هذا البرنامج وكذا حول حافظة المشاريع المقترحة وفقا للأولويات المقرّرة من أجل التكفل باحتياجات سكان الولاية وتحسين إطارهم المعيشي، وأخيرا الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوخى من تجسيد هذا البرنامج على المدى القصير والمتوسط والطويل وكذا كيفيات تمويله وإطلاقه خلال السنة الجارية.

شرف الدين عبد النور

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