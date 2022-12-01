البراءة لوالي تيبازة الأسبق موسى غلاي

1 ديسمبر، 2022

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية في سيدي امحمد بالعاصمة حكما يقضي ببراءة الوالي الأسبق لولاية تيبازة موسى غلاي.

وتعود القضية التي يتابع فيها غلاي إلى فترة توليه منصب أمين عام ولاية بومرداس على خلفية منح قرارات امتياز لقطع أرضية بطريقة مخالفة للقانون لمستثمرين على مستوى إقليم الولاية..

وواجه غلاي، تهمًا يتضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي منح إمتيازات غير مستحقة وإساءة إستغلال الوظيفة، وكذا استغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ والتزوير في محررات إدارية.

وكان القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أدان والي تيبازة الأسبق موسى غلاي بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار.

كما تقرر منعه من الترشح لمدة 5 سنوات سارية المفعول بدء من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.

وللاشارة، فقد أصدرت الجهة القضائية ذاتها أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة و4 سنوات سجنا نافذا لباقي المتهمين في القضية من مستثمرين بولاية بومرادس، مع الأمر برفع الرقابة القضائية ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لبعض المتهمين.

رمزي أحمد توميات

1 ديسمبر، 2022

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