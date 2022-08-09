البراءة لنوميديا لزول وستة أشهر لريفكا وستانلي

أصدر اليوم الثلاثاء مجلس قضاء الجزائر، الأحكام النهائية في قضية النصب على الطلبة التي يتتبع فيها عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحكمت المحكمة بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق كل من ستانلي وريفكا، في حين استفادت نوميديا لزول من حكم البراءة من كل التهم الموجهة لها.

في حين تم تأييد عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وهي الحكم الابتدائي الصادرة في حق المهم الرئيسي في القضية، أسامة رزاقي صاحب شركة النصب على الطلبة.

كما تجدر الاشارة الى أن كل من ريفكا ونوميديا وستانلي سيغادرون السجن اليوم بعد استنفاذ العقوبة.

ليديا كبيش

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