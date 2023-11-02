البحرين تسحب سفيرها من إسرائيل وتوقف العلاقات الاقتصادية

كشف مجلس النواب البحريني، اليوم، أن السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البلاد، مع استدعاء السفير البحريني من تل أبيب.

وحسب بيان لمجلس النواب البحريني، فقد تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وشدد المصدر على أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

رمزي أحمد توميات

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