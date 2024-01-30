الانتهاء من عملية رفع جديد للسعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات للجزائر

أعلن وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي، مساء يوم الاثنين من تامنراست ، على انه تم الانتهاء من عملية رفع جديد للسعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات لبلادنا، لتصل إلى 9.8 تيرابيت/ثا، بعد أن كانت تقدر بـ 7.8 تيرابيت/ثا سنة 2022 و 2.8 تيرابيت/ثا سنة 2021 و 1.5 تيرابيت/ثا في بداية سنة 2020, وذلك في إطار تدعيم القدرات الوطنية في مجال عرض النطاق الترددي الدولي.

و سيوفر هذا الارتفاع مرونة أكبر بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها النطاق الترددي الدولي في تأمين خدمة الأنترنت وضمان استمرارية تقديمها.

كما أنه سيسمح بتوفير الظروف الملائمة لمواصلة تجسيد برنامج العمل المتعلق بعصرنة و تطوير البنية التحتية للإتصالات و مواكبة – بصفة استباقية – الطلب المتزايد على الأنترنت وتوفير سرعات تدفق أعلى، تنفيذا للتعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية.

سهام قريمش

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