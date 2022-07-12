الاكاديمية العسكرية بشرشال: تسمية دفعات التخرج باسم المجاهد الراحل عبد الحفيظ بوصوف

12 يوليو، 2022
وافق اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على تسمية دفعات التخرج على مستوى الأكاديمية العسكرية بشرشال، باسم المجاهد الراحل “عبد الحفيظ بوصوف”.
وأشرف صبيحة اليوم، الرئيس تبون،  على حفل التخرج السنوي للدفعات على مستوى الأكاديمية العسكرية  الرئيس الراحل هواري بومدين، بشرشال، في ولاية تيبازة.
وكان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى وصوله الى الأكاديمية، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.
ووضع الرئيس تبون إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد للرئيس الراحل هواري بومدين، وتلا الفاتحة على روحه.
ليديا كبيش
12 يوليو، 2022

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