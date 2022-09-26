الاستدراج المخزني المخزي للدول الفقيرة …للتخلي على القضية الصحراوية

يعمل نظام المخزن المغربي على اسكات الراي العام المغربي المشتعل في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية ، من خلال نشر انتصارات وهمية وفتح قنصليات جديدة في الصحراء الغربية .

احدث الانتصارات الوهمية التي يزعمها النظام المغربي وهي فتح كل من دولة الصومال والغواتميلا قنصلتين في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية المحتلة، بحضور وزير الخارجية المغربي وهذا ما اعتبره الكثيرين عبارة عن استعراض دبلوماسي لاغير .

يسعى نظام المخزن وعلى راسها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالضغط على المزيد من الدول الدول الفقيرة والتي ليس لها اي صدى سياسي اواقتصادي في العالم، في حين بداية تراجع الحكومة الاسبانية عن نظام الحكم الذاتي .

فشل النظام المغربي في استدراج كينيا وجعلها تتخلى على القضية الصحراوية ، حيث اكد الرئيس الكيني في تصريحات له على تمسك دولته بالعلاقات مع الجمهوريية الصحراوية في ظل الشرعية الدولية،وعدم تخلي كينيا عن موقفها اتجاه القضية الصحراوية العادلة.

ادان بعض من النخبة الصحفيين المغربيين الذين يتحلون بالمصداقية، نظام المخزن بصرف اموال طائلة على بعض الدول الافريقية للضغظ عليها سياسيا كما حدث في جنوب السودان اين تم صرف 5.1 مليون دولار خلال زيارة العاهل المغربي لها سنة 2017 .

احلام بوشارب

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