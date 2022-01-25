الاحتلال المغربي يشن هجوما وحشيا على عائلات صحراوية بمدينة بوجدور المحتلة

أفادت وكالة الأنباء الصحراوية، أن قوات الاحتلال المغربي، شنت هجوما وحشيا على خيم الصحراويين بمدينة بوجدور المحتلة، وتعرضت عائلات بأكملها إلى الضرب والقمع لم يسلم منه النساء الحوامل والأطفال.

وصرح شهود عيان من مدينة بوجدور المحتلة للإذاعة الجزائرية أن قوة كبيرة من جهاز ما يسمى بالدرك الملكي المغربي وجهاز القوات المساعدة التابعين لسلطات الاحتلال بالمدينة توجهوا إلى منطقة لعريقيب شرق المدينة الصحراوية المحتلة وحاولوا إرغام العائلات الصحراوية على مغادرة خيامها وإسقاطها.

وحسب الشهود، فحتى النساء الحوامل ولا الأطفال والشيوخ، لم يسلموا من القمع الهمجي لقوات الاحتلال المغربي التي داهمت خيم العائلات الصحراوية وضربتهم بطريقة وحشية مستعملة العصي ما استدعى نقل أحد النساء الحوامل إلى المستشفى.

ويضاف هذا الاعتداء الوحشي على سكان عزل إلى سلسلة القمع الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي في المدن المحتلة.

رمزي أحمد توميات

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