شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي التأمت أشغاله بالعاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت به وزارة الخارجية، في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد جاءت هذه المشاركة بدعوة من وزير الخارجية اللبناني ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، عبد الله بوحبيب.

وعرف الاجتماع مشاركة عدد من وزراء خارجية الدول العربية إلى جانب الأمين العام، أحمد أبو الغيط، فيما تركزت أشغاله حول مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية في خضم التحديات التي أفرزتها التوترات الراهنة على الساحة الدولية لا سيما في مجالي الأمن الغذائي والطاقوي، فضلا عن أولويات العمل العربي المشترك وقضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بالجزائر تزامناً مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حيث أحاط الأمين العام أحمد أبو الغيط الوزراء العرب بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الجزائر والمقابلة التي حظي بها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

من جانبه، أطلع الوزير لعمامرة نظراءه على الترتيبات التنظيمية للقمة والمبادرات التي اتخذتها بلادنا في هذا المجال، منوها بمستوى التنسيق القائم بين الجزائر بصفتها الدولة المستضيفة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهدف انجاح هذا الموعد الهام وتحقيق الأهداف المرجوة منه في كنف التضامن والتعاون بين الدول العربية.

وخلال النقاشات التفاعلية التي تلت، أعرب الوزراء المشاركون عن تطلعهم لقمة الجزائر واستعدادهم للانخراط في المسار التحضيري لتحقيق النجاح الكامل، كما أشادوا بجهود الجزائر ومساعيها الرامية إلى ضمان التحضير الأمثل وتشجيع التوافق حول مخرجات نوعية تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية وتضع الأسس الضرورية لتحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك.

ليديا كبيش

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