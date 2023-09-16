الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين يطالب بإصدار قوانين جديدة

طالب رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين، منيب أوبيري، بضرورة الاهتمام بتطوير مهنة المهندس الزراعي، وذلك من خلال إصدار القوانين التي ترعى شؤون المنتمين للمهنة.

وقال أوبيري، في كلمة له اليوم بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد، أن:” المؤتمر جاء ليعالج الحلول المعتمدة من طرف المهندسين الزراعيين الجزائريين لمرافقة السياسات الزراعية الوطنية لتحقيق الاستدامة الزراعية والبيئية والأمن الغذائي”

وأضاف ذات المتحدث:” أصبح لزاما علينا كمهندسين تصميم وتطوير النظم الزراعية المستدامة وتطوير جودة الإنتاج بالاعتماد على تقنيات حديثة وذلك وعيا منا بالتحديات التي تواجهها الجزائر والتغيرات المناخية”.

ودعا رئيس الاتحاد إلى كل الشركاء في القطاع والهيئات والمؤسسات العربية من أجل التنسيق أكثر والعمل وفق قاعدة تشاركية أساسها البحث والعلم

وتابع اوبيري قائلا: “نأمل أن يكون اتحادنا نموذجا للتنمية الزراعية والاقتصادية والثقافية ليساهم في دعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي”.

وثمن ذات المتحدث اهتمامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالقطاع الفلاحي لفك الارتباط بقطاع المحروقات وتنمية الإنتاج في شتى المحاصيل.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...