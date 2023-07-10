الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم الرئيس تبون

كرم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بلقب الجزائر عاصمة الثقافة الرياضية لعام 2023.

وحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، فإن هذا التكريم يأتي تقديرا لما سخره الرئيس تبون للم الشمل العربي باحتضان الجزائر العديد من الأحداث الرياضية الهامة وإعطائها طابعا ثقافيا متنوعا يعكس الهوية العربية التي حرصت الجزائر على الحفاظ عليها في صورة الالعاب الرياضية العربية الجزائر 2023 .

هذا وقد استلم التكريم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد نيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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