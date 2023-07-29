الاتحاد الإفريقي يُمهل المنقلبين في النيجر 15 يوم

29 يوليو، 2023

أمهل الاتحاد الإفريقي، جيش النيجر 15 يوم، من أجل العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية، حسب بيان لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

ودعا الاتحاد الأفريقي جيش النيجر للعودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية خلال 15 يوما، بعدما نفذ العسكريون انقلابا على سلطات البلد ورئيس النيجر محمد بازوم.

وطالب المجلس العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.

كما عبر المجلس عن قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية في القارة، مدينا انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم المنتخب ديمقراطيا وطالب بالإفراج الفوري عنه.

في حين كدت المنظمة أنها مستعدة لاتخاذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين.

وللتذكير، فإن قادة انقلاب النيجر أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للبلاد الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في منطقة الساحل خلال أقل من ثلاثة أعوام.

رمزي أحمد توميات

29 يوليو، 2023

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