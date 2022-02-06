الاتحاد الإفريقي يرفض منح الاحتلال الصهي وني صفة مراقب

رفضت اليم الأحد، قمة رؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس بابا، منح الكيان الصه يوني صفة مراقب في الهيئة القارية.

وقررت قمة الاتحاد الإفريقي بالإجماع، تعليق قرار موسى فكي بمنح دولة الاحتلال صفة مراقب وضمان موطئ قدم لها في إفريقيا.

كما تم خلاا هذا الاجتماع تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية بينها الجزائر، لتقديم توصيات لقمة الاتحاد الإفريقي والتي تظل القضية قيد نظرها.

وللتذكير، فقد تصدرت الجزائر مجموعة الدول الرافضة لتواجد الكيان الصهيوني في الهيئة الإفريقية.

رمزي أحمد توميات

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