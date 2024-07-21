الاتحاد الإفريقي يبدي موافقته على توصيات الرئيس تبون بشأن تفعيل قدرة اقليم شمال افريقيا

أخذ الاجتماع النصف سنوي السادس للاتحاد الأفريقي علما بالتقرير المقدم من قبل رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون بصفته رئيس قدرة اقليم شمال افريقيا والذي يندرج في إطار تفعيل القوة الافريقية الجاهزة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية للبنية الأفريقية للسلم والأمن، كما نص الإعلان الختامي للاجتماع على الموافقة على التوصيات التي تضمنها التقرير بشأن هذا الملف.

وأشار بيان لمصالح الوزيرالأول إلى ان رئيس الجمهورية أوصى في التقرير الذي قدمه نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، بضرورة تعزيز المكاسب المحققة وتدعيم النتائج المحرزة، من خلال:

أولا: الترحيب بإعلان جاهزية قدرة إقليم شمال إفريقيا.

ثانيا: توفير الدعم الضروري واللازم للأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا في أفق تنفيذ التمرين الميداني المبرمج والذي سيشكل إضافة نوعية لإعداد وتحضير القوة الإفريقية الجاهزة برمتها؛

ثالثا: التعجيل باعتماد مذكرة التفاهم المتعلقة بالقوة الإفريقية الجاهزة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي، من جهة، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، من جهة أخرى؛

رابعا: المضي قدما في عملية مراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوة الإفريقية الجاهزة، لجعلها أكثر اتساقا مع عقيدة الاتحاد الإفريقي بخصوص عمليات حفظ السلام وتوفير الدعم اللازم لها كجزء لا يتجزأ من البنية الإفريقية للسلم والأمن.