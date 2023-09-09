رسميا…الاتحاد الإفريقي عضو دائم بمجموعة العشرين

9 سبتمبر، 2023

قام اليوم السبت الاتحاد الإفريقي، بحجز مقعده رسميًا كعضو دائم في مجموعة العشرين، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الحالي للقمة المنعقدة في نيودلهي.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد انضمّ رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إلى القادة الآخرين المجتمعين في العاصمة الهندية لحضور القمة الـ 18 لمجموعة العشرين، حيث سيناقشون قضايا الأمن الغذائي وأزمة المناخ والديون.

ووصفت مجموعة العشرين الخطوة بأنها تهدف إلى تحقيق جنوب عالمي أكثر شمولاً وأكثر صخبًا واعتبرت أنها نتيجة رئيسية الجلسة التي بدأت صباح السبت تحت شعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”.

ليديا كبيش

9 سبتمبر، 2023

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