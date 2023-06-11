 الإيداع الفوري للغشاشين ومسربي مواضيع “الباك”

11 يونيو، 2023

أكد اليوم الأحد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على أن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية هي في تراجع كبير.

وأفاد بلعابد أن شهادة البكالوريا ستكون بكل شفافية طيلة السنوات المقبلة بالتنسيق مع وزارة العدل والمؤسسات السيادية.

وذلك من خلال لجنة وطنية عبر ولايات الوطن يتراسها النائب العام من بينها مدير لتربية بالولاية وممثل رئيس الأمن والدرك لردع هذه الظاهرة.

في حين شدد وزير التربية، على أن من يقوم بهذه الظاهرة والسلوكات السيئة ستتخذ ضده ملاحقة فورية وإيداع فوري لهؤلاء.

رمزي أحمد توميات

11 يونيو، 2023

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