الإمضاء على قرار وزاري لتحسين خدمات الإطعام الجامعي

10 نوفمبر، 2022

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن التوقيع على قرار وزاري الشهر الماضي، من أجل تحسين قطاع الخدمات الاجتماعية في مجال الإطعام.

وأوضح بداري، أنه تم انشاء لجنة وطنية لتقديم المقترحات، وتنفيذها على ارض الواقع، الهدف منها تحسين الخدمات الجامعية سواء ما تعلق بالاقامة، الوجبات، و  النقل.

و أضاف الوزير، أنه سيتم مناقشة الدعم المباشر، مع فواعل الجامعة والقائمين على النشاط البيداغوجي، الذي يعتبر من بين الفرضيات المطروحة لتحسين خدمات قطاع التعليم العالي.

حورية سعداوي

10 نوفمبر، 2022

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