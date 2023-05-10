الإمارات ، الصين وفرنسا يدعون لجلسة عاجلة لمجلس الأمن حول تطورات الوضع في فلسلطين

10 مايو، 2023

 دعت دولة الإمارات و فرنسا والصين إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن، يوم الأربعاء، لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين.

و قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة عبرحسابها في تويتر أنها دعت إلى جانب فرنسا والصين، مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم الأربعاء لبحث العملية العسكرية للإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

و طلبت الإمارات أيضًا الاستماع إلى تقييم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

ش.ع

10 مايو، 2023

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