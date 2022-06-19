الإفراج عن رزنامة تسجيلات حاملي شهادة البكالوريا الجدد في الجامعات

19 يونيو، 2022
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية الجديدة 2022/2023.
وجاء في الرزنامة، ان التسجيلات الأولية عبر الخط ستكون خلال الفترة الممتدة ما بين 21-24 جويلية المقبل، ليليها تأكيد التسجيلات الأولية من 25-26 من نفس الشهر، على أن تتم معالجة الرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت القادم، بينما الإعلان عن نتائج التوجيه سيكون يوم 3 أوت 2022.
وحسب ذات الرزنامة، فقد تم تحديد المقابلات الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة تحديدها بداية من 4-8 أوت القادم.
 وبخصوص استئناف الاختيارات ومعالجتها بالنسبة للناجحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم فسيكون خلال الفترة الممتدة من 4 إلى11 أوت القادم.
كما سيتم دفع حقوق التسجيل عبر الخط يوم 20 أوت، وفتح البوابة المخصصة للإيواء من 20-26 أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات الإيواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية من 26 أوت – 3 سبتمبر.
في حين برمجت وزارة التعليم العالي، التسجيلات النهائية عبر الخط من 5- 8 سبتمبر، ثم معالجة الحالات الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية البروغراس من 9-15 سبتمبر.
ومن المفترض أن تودع الطلبات من 9-12 سبتمبر ومعالجتها من 12-15 سبتمبر والإعلان عن النتائج في 15 سبتمبر ليتم معاودة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من 9-23 سبتمبر، يضيف ذات المصدر.
ليديا كبيش
19 يونيو، 2022

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