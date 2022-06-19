كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية الجديدة 2022/2023.

وجاء في الرزنامة، ان التسجيلات الأولية عبر الخط ستكون خلال الفترة الممتدة ما بين 21-24 جويلية المقبل، ليليها تأكيد التسجيلات الأولية من 25-26 من نفس الشهر، على أن تتم معالجة الرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت القادم، بينما الإعلان عن نتائج التوجيه سيكون يوم 3 أوت 2022.

وحسب ذات الرزنامة، فقد تم تحديد المقابلات الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة تحديدها بداية من 4-8 أوت القادم.

وبخصوص استئناف الاختيارات ومعالجتها بالنسبة للناجحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم فسيكون خلال الفترة الممتدة من 4 إلى11 أوت القادم.

كما سيتم دفع حقوق التسجيل عبر الخط يوم 20 أوت، وفتح البوابة المخصصة للإيواء من 20-26 أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات الإيواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية من 26 أوت – 3 سبتمبر.

في حين برمجت وزارة التعليم العالي، التسجيلات النهائية عبر الخط من 5- 8 سبتمبر، ثم معالجة الحالات الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية البروغراس من 9-15 سبتمبر.

ومن المفترض أن تودع الطلبات من 9-12 سبتمبر ومعالجتها من 12-15 سبتمبر والإعلان عن النتائج في 15 سبتمبر ليتم معاودة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من 9-23 سبتمبر، يضيف ذات المصدر.

ليديا كبيش

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