الإعلان عن نتائج الانتخابات التركية 2023

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة التركية و التي أشارت إلى تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا، رجب طيب أردوغان بنسبة 49.40%، على مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو الذي حصل على 44.96٪ من الأصوات.

وقال أحمد ينر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أنه تم فتح 99.3٪ من أكثر من 192000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. و أشار كذلك أنه لم يتم فتح 27 صندوق اقتراع.

و بخصوص التصويت الخارجي صرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات ، أنه تم فتح 84٪ من صناديق الاقتراع، فيما لم يتم فتح أكثر من 1500 صندوق اقتراع.

وأضاف ذات المصدر أن نتائج التصويت حتى الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي أشارت لتقدم المترشح رجب طيب أردوغان بنسبة 49.4٪ مقابل، 44.96٪ لصالح منافسه الأبرز كيليشدار أوغلو، بالإضافة إلى 5.2٪ لفائدة المترشح الثالث سنان أوغان.

و أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار عن اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد مع حلول الساعة 17:00 عصر أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات بتاريخ 28 ماي المقبل، إذ لم يحصل أي مرشح على نسبة 50% من الأصوات، وهي النسبة التي يحتاجها كل مترشح للفوز بولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

وقالت مصادر بناء على معلومات أولية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التركية بلغت، 93.% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني.

شرف الدين. عبدالنور

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