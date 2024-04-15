الإعلان عن موعد إجراء إختبار التربية البدنية و الرياضة للمتشرحين الأحرار لدورة 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية, اليوم الاثنين , عن موعد إجراء اختبار مادة التربية البدنية و الرياضة للمترشحين الاحرار و الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا دورة 2024, و الذي سيجرى في الفترة الممتدة من 08 ماي الى غاية 20 ماي .

كما يتعين على جميع المترشحين الأحرار المعنيين باجتياز إختبار مادة التربية البدنية و الرياضة سحب إستدعاءاتهم من موقعي الديوان الوطني للامتحانات و المنسابقات المذكورين أدناه باستعمال اسم المستخدم و الرقم السري, و ذلك في الفترة الممتدة من 16 افريل الى غاية 7 ماي 2024.

إمتحان شهاة التعليم المتوسط: http://bem.onec.dz

إمتحان شهادة البكالوريا: http://bac.onec.dz

سهام قريمش