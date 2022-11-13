الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية لتحسين الخدمات الجامعية.

13 نوفمبر، 2022
أعلن  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري عن تشكيل لجنة وطنية لتحسين الخدمات الجامعية.
حيث صرح بداري، بأن مصالحه تتطلع لتحسين مستوى الخدمات الجامعية على غرار الإيواء، النقل والإطعام الموجه للطلبة سيما المقيمين بالإقامات الجامعية.
كما عبر الوزير عن تفاؤله في تحقيق نتائج مرضية خلال الأشهر القادمة، قائلا: “نـتطلع لتحسين الموجود بالوسائل المتاحة”.
كما أن بداري لم يستبعد إقرار الدعم المالي المباشر للطلبة ضمن الخطة التي يعتمدها قطاعه للإرتقاء بقطاع الخدمات الجامعية.
حورية سعداوي
13 نوفمبر، 2022

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