الإعلان عن تأسيس فريق البوليساريو اقتداءً بفريق جبهة التحرير

أعلن اليوم رسميا عن تأسيس فريق جبهة البوليساريو لكرة القدم بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، في ندوة إعلامية حضرها السفير الصحراوي بالجزائر وكل الطاقم الفني ولاعبي المنتخب الصحراوي.

وأفاد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، في كلمة له خلال الندوة إن الجزائر تعتبر مكة الثوار والاحرار والمكافحين.

ولفت طالب عمر الى أن كل الثوار يزورون الجزائر لأنها تدعم حركات التحرر في القارة الإفريقية مؤكدا ان المرجعية هي مرجعية التحرر، قائلا إن تأسيس منتخب جبهة البوليساريو جاء اقتداء بمنتخب جبهة التحرير الجزائرية.

وقال ذات المتحدث : ” نحن في بيئة ثورية والثورة الجزائرية مدرسة يجب تذكرها ومن حسن المبادرة انها تحكي باستمرار تجربة الثورة الجزائرية في كل المجالات كدور فريق جبهة التحرير لكرة القدم الذي نقل قضية الجزائر عبر العالم”.

كما شكر السفير الصحراوي نادي مولودية الجزائر، مشيرا إلى أنه يشكل مدرسة للوطنية والنضال والكفاح بهويتها الجزائرية والدينية.

وأكد الدبلوماسي الصحراوي إلى أن لاعبي المنتخب الصحراوي لايزالون يدرسون ويعملون كما كان الحال مع منتخب جبهة التحرير الوطني.

وقال طالب عمر: “هناك من اللاعبين من دفع تذكرة سفره من ماله الخاص” مبرزا أن نظام المخزن خارج عن الشرعية، كونه يستعمل الرشوة والجوسسة وترويج المخدرات وتطبيعه للعلاقات مع الكيان الصهيوني من أجل الفوز بالصحراء.

ليديا كبيش

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